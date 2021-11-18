У Лукашенка розповіли, про що домовилися з Меркель з приводу мігрантів

Біженці на кордоні з Польщею, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n163250-u-lukashenka-rozpovily-pro-scho-domovylysya-z-merkel-z-pryvodu-migrantiv.html

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Ангела Меркель, виконувач обов’язків канцлера Німеччини, провела дві телефонні розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щодо ситуації з мігрантами, які штурмують білорусько-польський кордон.

В ході першої розмови Лукашенко запропоновував Євросоюзу створити гуманітарний коридор для 2 тис. біженців, котрі перебувають розташованому на кордоні таборі. Про це в коментарі провладному Telegram-каналу «Пул первого» заявила прес-секретар Лукашенка Наталія Ейсмонт.

За словами Ейсмонт, Меркель погодилася проводити відповідні переговори з ЄС.

Ангела Меркель, згідно з домовленостями, вестиме переговори з ЄС, зокрема і щодо організації гуманітарного коридору в Німеччину, — запевнила прес-секретар Лукашенка.

Решту мігрантів, які перебувають на території Білорусі, а це ще 5 тис. осіб, режим Лукашенка зобов’язується повернути на Батьківщину.

Зокрема, вже 374 мігранти, переважно вихідці з Іраку, сьогодні, 18 листопада, вилетіли на батьківщину.

Ми виконуємо свої обіцянки, при тому, що з боку ЄС наразі не виконано жодного зобов’язання, — заявила Ейсмонт. — Більш того, ЄС наразі навіть не приступив до переговорів на рівні експертів, про які домовилися Лукашенко та Меркель під час другої розмови.

Водночас вона додала, що умовою повернення мігрантів на батьківщину є «їхнє бажання».