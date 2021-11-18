У Лукашенко рассказали, о чем договорились с Меркель по поводу мигрантов

Беженцы на границе с Польшей, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n163250-u-lukashenko-rasskazali-o-chem-dogovorilis-s-merkel-po-povodu-migrantov.html

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Ангела Меркель, исполняющая обязанности канцлера Германии, провела два телефонных разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко относительно ситуации с мигрантами, штурмующими белорусско-польскую границу.

В ходе первого разговора Лукашенко предложил Евросоюзу создать гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, находящихся на границе лагеря. Об этом в комментарии провластному Telegram-каналу «Пул первого» заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

По словам Эйсмонта, Меркель согласилась проводить соответствующие переговоры с ЕС.

Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию, — заверила пресс-секретарь Лукашенко.

Остальных мигрантов, находящиеся на территории Беларуси, а это еще 5 тыс. человек, режим Лукашенко обязуется вернуть на Родину.

В частности, уже 374 мигранта, преимущественно выходцы из Ирака, сегодня, 18 ноября, вылетели на родину.

Мы выполняем свои обещания, при том, что со стороны ЕС пока не выполнено ни одного обязательства, — заявила Эйсмонт. — Более того, ЕС пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о которых договорились Лукашенко и Меркель во время второго разговора.

В то же время она добавила, что условием возвращения мигрантов на родину есть «их желание».