Непогода в Канаде – коров спасают на гидроциклах. Фото: cbc.ca

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Непогода в Канаде разбушевалась в провинции Британская Колумбия. Там начались оползни, которые отрезали регион от остальной страны.

В городе Абботсфорд фермеры собрали флотилию из лодок, каноэ и гидроциклов, чтобы спасти скот от наводнения. Об этом сообщает Reuters.

Когда я вижу телят, которые находятся под водой, и фермеры бросают их в лодки, чтобы спасти, с одной стороны, это разбивает мне сердце. С другой стороны, я очень впечатлен тем, что наше фермерское сообщество помогает друг другу, — заявил мэр города.

17 ноября в Абботсфорде объявили об экстренной эвакуации жителей, назвав район особенно опасным для жизни.

Фермеры рисковали жизнями ради животных, так как боялись, что водонасосная станция не справится с потоком воды.

Напомним, в Канаде мощный ливень вызвал наводнения и оползни, местами разрушены автомобильные и железные дороги. Непогода разбушевалась в Британской Колумбии с выходных. В провинции проводятся массовые эвакуации. Чиновники называют эти ливни «худшей бурей за сто лет».

Источник: Reuters