Наводнение в Германии вымыло из реки огромный клад монет. Фото: Громадське

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Ракурс

Немецкие археологи собрали крупнейший на территории Баварии древнеримский монетный клад. Он состоит из почти 5 тыс. 600 серебряных монет и весит около 15 кг.

Размер клада эквивалентен 15-годовому жалованию солдата армии Римской империи. О находке сообщил портал города Аугсбурга, где было сделано открытие.

В чем клад был сокрыт, теперь уже неизвестно. Одно из наводнений реки Вертах вымыло его из почвы, перемешав монеты с речным гравием. Поэтому археологи считают, что клад был спрятан у реки за территорией военного лагеря.

Город Аугсбург вырос из гражданского поселения при римском военном лагере, основанном между 8 и 5 годами до н. э. на месте современного района Оберхаузен.

В начале ХХ века течение местной реки Вертах в Оберхаузене было скорректировано, а в районе старого русла стали добывать гравий. Тогда были сделаны первые массовые находки конца I века до н. э.

Недавно археологи вновь вернулись для раскопок перед строительством жилого квартала на старом русле реки. В результате удалось раскопать более 400 кг различных артефактов римского времени.

Напомним, рекордное количество золотых монет обнаружил археолог-любитель в британском Норфолке. Самое большой в истории англосаксов клад насчитывает 131 золотую монету, датированную началом VII века.