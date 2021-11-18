Повінь у Німеччині вимила з річки величезний скарб монет. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n163246-povin-u-nimechchyni-vymyla-z-richky-velycheznyy-skarb-monet-foto.html

Ракурс

Німецькі археологи знайшли найбільший на території Баварії давньоримський монетний скарб. Він складається з майже 5 тис. 600 срібних монет важить близько 15 кг.

Розмір скарбу еквівалентний 15-річній зарплаті солдата армії Римської імперії. Про знахідку повідомив портал міста Аугсбург, де було зроблено відкриття.

В чому був захований скарб, невідомо. Одна з повеней річки Вертах вимила його з ґрунту, перемішавши монети з річковим гравієм. Тому археологи вважають, що скарб був захований біля річки за територією військового табору.

Місто Аугсбург виросло з цивільного поселення при римському військовому таборі, заснованому між 8 і 5 роками до н. е. на місці сучасного району Оберхаузен.

На початку XX століття течію місцевої річки Вертах в Оберхаузені змінили, а в районі старого русла почали видобувати гравій. Тоді було зроблено перші масові знахідки кінця I століття до н. е.

Нещодавно археологи знову повернулися до розкопок перед будівництвом житлового кварталу на старому руслі річки. В результаті вдалося розкопати понад 400 кг різних артефактів римського часу.

Нагадаємо, рекордну кількість золотих монет виявив археолог-аматор у британському Норфолку. Найбільший в історії скарб англосаксів налічує 131 золоту монету, датовану початком VII століття.