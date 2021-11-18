Головред The Insider прокоментував спецоперацію щодо «вагнерівців». Фото: novayagazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n163245-golovred-the-insider-pro-vagnergeyt-navryad-chy-zelenskyy-pracuie-na-kreml.html

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Провал спецоперації щодо бойовиків ПВК «Вагнера» прокоментував головний редактор видання The Insider Роман Доброхотов.

У версію про причетність президента Володимира Зеленського та глави Офісу президента Андрія Єрмака до зриву спецоперації на користь Москви Доброхотов не вірить. Ця версія була популярною серед журналістів, після того, як внаслідок обміну полоненими Росії видали Володимира Цемаха. Про це Доброхотов заявив в ефірі телеканалу «Настоящее время».

А Цемах — це був ключовий свідок у справі про «Боїнг». Тому деякі журналісти підозрюють, що Єрмак має якісь контакти, зв’язки з російськими спецслужбами. Ми не знайшли доказів того, що Єрмак працює на російські спецслужби, тим більше я не вірю, що Зеленський може бути в якійсь змові з Путіним, — зазначив він.

Головред додав, що після «Варнергейту» в Україні були проведені заходи, які стали болючими для Кремля. Зокрема, було закрито канали Віктора Медведчука — кума президента РФ Володимира Путіна.

Доброхотов вважає, що провалом спецоперації з вагнерівцями могла стати політична некомпетентність. За його словами, залишається невідомим те, чи було Зеленському відомо про перенесення операції.

Нагадаємо, 17 листопада проект Bellingcat та The Insider опублікували першу частину розслідування щодо спеціальної операції України із затримання найманців російської приватної військової компанії «Вагнера».

Журналісти із посиланням на джерела розповіли, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак пропонував відтермінувати проведення спецоперацію на тиждень, бо президент Володимир Зеленський досягнув угоди про припинення вогню з Росією та російськими гібридними військами на Донбасі. Згодом спецоперацію перенесли на п’ять днів.

Джерело: «Настоящее время»