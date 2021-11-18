Главред The Insider прокомментировал спецоперацию по «вагнеровцам». Фото: novayagazeta.ru

https://racurs.ua/n163245-glavred-the-insider-o-vagnergeyte-vryad-li-zelenskiy-rabotaet-na-kreml.html

Ракурс

Провал спецоперации по боевикам ЧВК «Вагнера» прокомментировал главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов.

В версию о причастности президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву спецоперации в пользу Москвы Доброхотов не верит. Эта версия была популярной среди журналистов, после того, как в результате обмена пленными России выдали Владимира Цемаха. Об этом Доброхотов заявил в эфире телеканала «Настоящее время».

А Цемах — это был ключевой свидетель по делу о «Боинге». Поэтому некоторые журналисты подозревают, что Ермак имеет какие-то контакты, связи с российскими спецслужбами. Мы не нашли доказательств того, что Ермак работает на российские спецслужбы, тем более я не верю, что Зеленский может быть в каком-то сговоре с Путиным, — отметил он.

Главред добавил, что после «Варнергейта» в Украине были проведены мероприятия, которые стали болезненными для Кремля. В частности, были закрыты каналы Виктора Медведчука — кума президента РФ Владимира Путина.

Доброхотов считает, что провалом спецоперации с вагнеровцами могла стать политическая некомпетентность. По его словам, остается неизвестным то, было ли Зеленскому известно о переносе операции.

Напомним, 17 ноября проект Bellingcat и The Insider опубликовали первую часть расследования относительно специальной операции Украины по задержанию наемников российской частной военной компании «Вагнера».

Журналисты со ссылкой на источники рассказали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак предлагал отсрочить проведение спецоперации на неделю, потому что президент Владимир Зеленский достиг соглашения о прекращении огня с Россией и российскими гибридными войсками на Донбассе. Впоследствии спецоперацию перенесли на пять дней.

Источник: «Настоящее время»