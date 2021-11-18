«Вагнергейт» в Офисе генпрокурора будут расследовать с материалами Bellingcat

Ирина Венедиктова, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n163244-vagnergeyt-v-ofise-genprokurora-budut-rassledovat-s-materialami-bellingcat.html

Ракурс

Материалы Bellingcat, международной группы журналистов-расследователей, относительно обстоятельств срыва спецоперации по задержанию «вагнеровцев» (российских наемников и военных преступников), изучат правоохранители в рамках расследования соответствующего уголовного производства.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила об этом в комментарии журналистам, сообщает агентство «Укринформ».

Конечно, все материалы, которые делают журналисты, все проводимые ими расследования, нами всегда тщательно изучаются и всегда приобщаются к делам. Так что будут изучаться, будут приобщаться, — заверила она.

Отвечая на вопрос о вероятности допроса в рамках этого расследования главы офиса президента Андрея Ермака, который, в частности, упоминается в расследовании Bellingcat, Венедиктова отметила, что об этом лучше спрашивать в Государственном бюро расследований.

Генпрокурор отметила, что расследования событий в отношении «вагнеровцев» продолжаются уже более года — в разных правоохранительных органах были заведены несколько дел, которые впоследствии объединили и передали, в частности, и в ДБР. По ее словам, прокуроры дали следователям указания в этих производствах еще летом 2020 года.

Расследование есть и оно проводится, — подчеркнула Венедиктова.



Напомним, в Офисе президента отреагировали на информацию Bellingcat о причастности Ермака к «вагнергейту».

Исчтоник: «Укринформ»