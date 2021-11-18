«Вагнергейт» в Офісі генпрокурора розслідуватимуть з матеріалами Bellingcat

Ірина Венедіктова, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n163244-vagnergeyt-v-ofisi-genprokurora-rozsliduvatymut-z-materialamy-bellingcat.html

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Матеріали Bellingcat, міжнародної групи журналістів-розслідувачів, щодо обставин зриву спецоперації із затримання «вагнерівців» (російських найманців та військових злочинців), вивчать правоохоронці в межах розслідування відповідного кримінального провадження.

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила про це в коментарі журналістам, повідомляє агентство «Укрінформ».

Звичайно, всі матеріали, які роблять журналісти, всі розслідування, які проводяться ними, нами завжди ретельно вивчаються і завжди долучаються до справ. Тож будуть вивчатися, будуть долучатися, — запевнила вона.

Відповідаючи на запитання щодо ймовірності допиту в межах цього розслідування голови Офісу президента Андрія Єрмака, який, зокрема, згадується в розслідуванні Bellingcat, Венедіктова зазначила, що про це краще запитувати у Державному бюро розслідувань.

Генпрокурор зазначила, що розслідування подій щодо «вагнерівців» тривають вже понад рік — у різних правоохоронних органах були заведені кілька справ, які згодом об'єднали та передали, зокрема, і до ДБР. За її словами, прокурори дали слідчим вказівки у цих провадженнях ще влітку 2020 року.

Розслідування є і воно проводиться, — наголосила Венедіктова.



Нагадаємо, в Офісі президента відреагували на інформацію Bellingcat про причетність Єрмака до «вагнергейту».

Джерело: «Укрінформ»