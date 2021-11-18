Володимир Зеленський запровадив санкції проти шпигунів РФ. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n163243-zelenskyy-zaprovadyv-sankciyi-proty-rozvidnykiv-rf.html

Ракурс

Застосування санкцій проти російських розвідників схвалив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави підписав указ про набуття чинності рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року, яке запроваджує санкції проти 28 співробітників розвідувальних та спеціальних служб Російської Федерації. Документ № 584/2021 розміщений на сайті президента.

До санкційного списку потрапили:

Олександр Жмаков (Жатов)

Олексій Капінос

Андрій Макаров

Дмитро Пронягін

Сергій Живчук

Едуард Шишмаков (Широков)

Володимир Риндя

Максим Тюрін

Олександр Пєшков

Ільдус Сагітов

Роман Гордідан, громадянин України

Олег Лондарєв, громадянин України

Ігор Зубков, громадянин України

Микола Карчук, громадянин України

Сергій Ткаченко, громадянин України

Рашид Садіков

Микола Крайній

Микола Курочкін

Петро Сельцовський

Анатолій Аніщенко

Олексій Корнєв

Олександр Шингірєв

Костянтин Максимов

Станіслав Полянцев

Олег Шабаршин

Денис Аболь

Андрій Шишенков

Олександр Сазонов

Нагадаємо, 10 листопада Рада національної безпеки та оборони України запровадила нові санкції проти осіб, які пов’язані з відкриттям так званого представництва Нікарагуа в окупованому Російською Федерацією Криму.