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Володимир Зеленський запровадив санкції проти шпигунів РФ. Фото: president.gov.ua
Зеленський запровадив санкції проти розвідників РФhttps://racurs.ua/ua/n163243-zelenskyy-zaprovadyv-sankciyi-proty-rozvidnykiv-rf.htmlРакурс
Застосування санкцій проти російських розвідників схвалив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави підписав указ про набуття чинності рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року, яке запроваджує санкції проти 28 співробітників розвідувальних та спеціальних служб Російської Федерації. Документ № 584/2021 розміщений на сайті президента.
До санкційного списку потрапили:
- Олександр Жмаков (Жатов)
- Олексій Капінос
- Андрій Макаров
- Дмитро Пронягін
- Сергій Живчук
- Едуард Шишмаков (Широков)
- Володимир Риндя
- Максим Тюрін
- Олександр Пєшков
- Ільдус Сагітов
- Роман Гордідан, громадянин України
- Олег Лондарєв, громадянин України
- Ігор Зубков, громадянин України
- Микола Карчук, громадянин України
- Сергій Ткаченко, громадянин України
- Рашид Садіков
- Микола Крайній
- Микола Курочкін
- Петро Сельцовський
- Анатолій Аніщенко
- Олексій Корнєв
- Олександр Шингірєв
- Костянтин Максимов
- Станіслав Полянцев
- Олег Шабаршин
- Денис Аболь
- Андрій Шишенков
- Олександр Сазонов
Нагадаємо, 10 листопада Рада національної безпеки та оборони України запровадила нові санкції проти осіб, які пов’язані з відкриттям так званого представництва Нікарагуа в окупованому Російською Федерацією Криму.
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