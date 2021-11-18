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Ракурс
Володимир Зеленський запровадив санкції проти шпигунів РФ. Фото: president.gov.ua

Зеленський запровадив санкції проти розвідників РФ

18 лис 2021, 13:46
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Застосування санкцій проти російських розвідників схвалив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави підписав указ про набуття чинності рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року, яке запроваджує санкції проти 28 співробітників розвідувальних та спеціальних служб Російської Федерації. Документ № 584/2021 розміщений на сайті президента.

До санкційного списку потрапили:

  • Олександр Жмаков (Жатов)
  • Олексій Капінос
  • Андрій Макаров
  • Дмитро Пронягін
  • Сергій Живчук
  • Едуард Шишмаков (Широков)
  • Володимир Риндя
  • Максим Тюрін
  • Олександр Пєшков
  • Ільдус Сагітов
  • Роман Гордідан, громадянин України
  • Олег Лондарєв, громадянин України
  • Ігор Зубков, громадянин України
  • Микола Карчук, громадянин України
  • Сергій Ткаченко, громадянин України
  • Рашид Садіков
  • Микола Крайній
  • Микола Курочкін
  • Петро Сельцовський
  • Анатолій Аніщенко
  • Олексій Корнєв
  • Олександр Шингірєв
  • Костянтин Максимов
  • Станіслав Полянцев
  • Олег Шабаршин
  • Денис Аболь
  • Андрій Шишенков
  • Олександр Сазонов


Нагадаємо, 10 листопада Рада національної безпеки та оборони України запровадила нові санкції проти осіб, які пов’язані з відкриттям так званого представництва Нікарагуа в окупованому Російською Федерацією Криму.

Джерело: Ракурс


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