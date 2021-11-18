Агент спецслужб РФ збирав дані про військові об’єкти на Харківщині. Фото: УП

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Агента російських спецслужб затримала Служба безпеки України (СБУ). Він збирав дані про українських патріотів і військові об'єкти.

Чоловік був посадовцем міськради на Харківщині. Там він працював у секторі цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Розвідувальні завдання агенту «ставили» куратори з ФСБ Росії, а завербували його терористи так званої ДНР.

Зловмисник збирав інформацію про військові об'єкти регіону, особовий склад української спецслужби та підрозділи Збройних сил України, а також про місцевих патріотично налаштованих активістів.

Насамперед «замовників» цікавили маршрути переміщення колон з військовою технікою, види озброєнь українських військових.

Агенту вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження.

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