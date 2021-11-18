Агент спецслужб РФ собирал данные о военных объектах на Харьковщине. Фото: УП

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Агент российских спецслужб задержан Службой безопасности Украины (СБУ). Он собирал данные об украинских патриотах и ​​военных объектах.

Мужчина был чиновником горсовета на Харьковщине. Там он работал в секторе гражданской защиты, оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Разведывательные задания агенту «ставили» кураторы из ФСБ России, а завербовали его террористы так называемой ДНР.

Злоумышленник собирал информацию о военных объектах региона, личном составе украинской спецслужбы и подразделениях Вооруженных сил Украины, а также о местных патриотически настроенных активистах.

В первую очередь «заказчиков» интересовали маршруты перемещения колонн с военной техникой, виды вооружений украинских военных.

Агенту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Возбуждено уголовное производство.

Напомним, Дениса Куликовского, одного из руководителей обустроенной боевиками на территории завода «Изоляция» в оккупированном Донецке тюрьмы, задержали 9 ноября.

На следующий день, 10 ноября, Приморский райсуд Мариуполя избрал ему меру пресечения. Подозреваемого в жестоких преступлениях суд отправил в СИЗО на 60 дней без возможности внесения залога.