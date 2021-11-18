Наиболее эффективное средство борьбы с пандемией COVID-19 назвали ученые

В мире продолжается эпидемия коронавируса

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Ношение масок оказалось единственным наиболее эффективным мероприятием в борьбе с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 в публичных местах.

Оно снижает заболеваемость на 53%. Об этом свидетельствуют результаты первого глобального исследования, проведенного международной группой ученых, сообщает The Guardian.

Отмечается, что мытье рук также способствует значительному снижению заболеваемости COVID-19, однако из-за недостаточного количества данных его влияние трудно оценить.

Также ученые рекомендуют продолжать соблюдать меры социального дистанцирования и осуществлять вакцинацию от коронавируса.

В то же время провести детальный анализ влияния на распространение таких мероприятий как карантин и изоляция, общий локдаун, закрытие границ, школ и предприятий ученым не удалось из-за невозможности сопоставить соответствующие данные.

Источник: The Guardian