Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В мире продолжается эпидемия коронавируса

Наиболее эффективное средство борьбы с пандемией COVID-19 назвали ученые

18 ноя 2021, 13:19
999

Ношение масок оказалось единственным наиболее эффективным мероприятием в борьбе с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 в публичных местах.

Оно снижает заболеваемость на 53%. Об этом свидетельствуют результаты первого глобального исследования, проведенного международной группой ученых, сообщает The Guardian.

Отмечается, что мытье рук также способствует значительному снижению заболеваемости COVID-19, однако из-за недостаточного количества данных его влияние трудно оценить.

Также ученые рекомендуют продолжать соблюдать меры социального дистанцирования и осуществлять вакцинацию от коронавируса.


В то же время провести детальный анализ влияния на распространение таких мероприятий как карантин и изоляция, общий локдаун, закрытие границ, школ и предприятий ученым не удалось из-за невозможности сопоставить соответствующие данные.

Источник: The Guardian


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров