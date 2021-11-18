Александр Омельченко. Фото: vechirniy.kyiv.ua

https://racurs.ua/n163240-eks-mera-kieva-spasaut-v-bolnice-u-nego-tyajelyy-koronavirus.html

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Александр Омельченко, бывший городской голова Киева и депутат Киевсовета, попал в больницу с «ковидом».

У экс-мэра диагностировали значительное поражение легких. Об этом 18 ноября заявил городской голова Виталий Кличко во время открытия заседания Киевсовета 18 ноября.

Александр Александрович Омельченко находится сейчас в больнице, в таком, знаете ли, непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких. Пожелаем ему выздоровления скорейшего и ждем снова в нашем зале, — отметил он.

По словам Кличко, в Киеве немного уменьшилось количество заражений коронавирусом, но ситуация с пандемией остается еще сложной. Городской голова призвал всех соблюдать ключевые правила карантина.

Как известно, 83-летний Александр Омельченко был городским головой Киева в период с 1995 по 2006 год. С июня 2014 года избирается депутатом Киевского городского совета.

Напомним, в Киеве контроль за соблюдением противоэпидемических мер усилят во всех районах столицы. Такое решение приняли на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.