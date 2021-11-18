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Ракурс
Олександр Омельченко. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Екс-мера Києва рятують у лікарні — у нього важкий коронавірус

18 лис 2021, 13:18
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Олександр Омельченко, колишній міський голова Києва та депутат Київради, потрапив до лікарні з «ковідом».

У екс-мера діагностували значне ураження легень. Про це 18 листопада заявив міський голова Віталій Кличко під час відкриття засідання Київради 18 листопада.

Олександр Олександрович Омельченко перебуває зараз у лікарні, в такому, знаєте, непростому стані, враховуючи і вік, і відсоток ураження легень. Побажаємо йому одужання якнайшвидшого та чекаємо знову у нашій залі, — зазначив він.

За словами Кличка, в Києві трохи зменшилась кількість заражень коронавірусом, але ситуація з пандемією залишається ще складною. Міський голова закликав усіх дотримуватися ключових правил карантину.


Як відомо, 83-річний Олександр Омельченко був міським головою Києва в період із 1995 по 2006 рік. З червня 2014 року обирається депутатом Київської міської ради.

Нагадаємо, у Києві контроль за дотриманням протиепідемічних заходів посилять у всіх районах столиці. Таке рішення ухвалили на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Джерело: Ракурс


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