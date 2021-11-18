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Загибель нардепа Полякова розслідуватиме ТСК Ради
Загибель нардепа Полякова розслідуватиме ТСК Радиhttps://racurs.ua/ua/n163239-zagybel-nardepa-polyakova-rozsliduvatyme-tsk-rady.htmlРакурс
У Раді утворили тимчасову слідчу комісію (ТСК) з приводу загибелі нардепа Антона Полякова. За таке рішення в парламенті знайшлося 322 голоси.
Проект постанови в Раду внесла нардеп Анна Скороход.
Нагадаємо, що саме Скороход заявляла, що не вірить офіційним версіям смерті нардепа фракції «За майбутнє". Вона вважає, що Полякова убили.
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