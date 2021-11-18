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Ракурс
Загибель нардепа Полякова розслідуватиме ТСК Ради

Загибель нардепа Полякова розслідуватиме ТСК Ради

18 лис 2021, 13:10
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У Раді утворили тимчасову слідчу комісію (ТСК) з приводу загибелі нардепа Антона Полякова. За таке рішення в парламенті знайшлося 322 голоси.

Проект постанови в Раду внесла нардеп Анна Скороход.


Нагадаємо, що саме Скороход заявляла, що не вірить офіційним версіям смерті нардепа фракції «За майбутнє". Вона вважає, що Полякова убили.

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Джерело: Ракурс


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