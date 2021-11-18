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Ракурс
Гибель нардепа Полякова будет расследовать ВСК Рады

Гибель нардепа Полякова будет расследовать ВСК Рады

18 ноя 2021, 13:10
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В Раде образовали временную следственную комиссию (ВСК) по поводу гибели нардепа Антона Полякова. За такое решение в парламенте нашлось 322 голоса.

Проект постановления в Раду внесла нардеп Анна Скороход.

Именно Скороход заявляла, что не верит официальным версиям смерти нардепа фракции «За будущее». Она считает, что Полякова убили.

Напомним, нардеп скончался в ночь на 8 октября в Киеве. Его нашли без сознания в такси, которое патрульные остановили из-за нарушения правил дорожного движения. На место вызвали скорую помощь. Медики пытались его спасти, но это не удалось.

Предварительно смерть депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Дело расследуют по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины с отметкой «естественная смерть».


Впоследствии токсикологическая экспертиза обнаружила в крови Полякова наркотики и алкоголь, а водитель такси, в машине которого обнаружено тело нардепа, изменил первоначальные показания при расследовании его смерти.

Полиция обнаружила в личных вещах погибшего народного депутата два странных катетера с неизвестным коричневым веществом, природу которого еще предстоит установить. Также при нардепе было 10 тыс. грн. и 800 дол.

Источник: Ракурс


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