Найбільш ефективний засіб боротьби з пандемією COVID-19 назвали учені

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n163241-naybilsh-efektyvnyy-zasib-borotby-z-pandemiieu-covid-19-nazvaly-ucheni.html

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Носіння масок виявилося єдиним найефективнішим заходом у боротьбі з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 у громадських місцях.

Воно знижує захворюваність на 53%. Про це свідчать результати першого глобального дослідження, проведеного міжнародною групою вчених, повідомляє видання The Guardian.

Зазначається, що миття рук також сприяє значному зниженню захворюваності на COVID-19, проте через недостатню кількість даних його вплив важко оцінити.

Також учені рекомендують продовжувати дотримуватися заходів соціального дистанціювання та здійснювати вакцинацію від коронавірусу.

Водночас провести детальний аналіз впливу на розповсюдження таких заходів як карантин та ізоляція, загальний локдаун, закриття кордонів, шкіл та підприємств, ученим не вдалося через неможливість співставити відповідні дані.

Джерело: The Guardian