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Владимир Зеленский ввел санкции против шпионов РФ. Фото: president.gov.ua

Зеленский ввел санкции против разведчиков РФ

18 ноя 2021, 13:46
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Применение санкций против российских разведчиков одобрил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подписал указ о вступлении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года, которое вводит санкции против 28 сотрудников разведывательных и специальных служб Российской Федерации. Документ № 584/2021 размещен на сайте президента.

В санкционный список попали:

  • Александр Жмаков (Жатов)
  • Алексей Капинос
  • Андрей Макаров
  • Дмитрий Пронягин
  • Сергей Живчук
  • Эдуард Шишмаков (Широков)
  • Владимир Рындя
  • Максим Тюрин
  • Александр Пешков
  • Ильдус Сагитов
  • Роман Гордидан, гражданин Украины
  • Олег Лондарев, гражданин Украины
  • Игорь Зубков, гражданин Украины
  • Николай Карчук, гражданин Украины
  • Сергей Ткаченко, гражданин Украины
  • Рашид Садиков
  • Николай Крайний
  • Николай Курочкин
  • Петр Сельцовский
  • Анатолий Анищенко
  • Алексей Корнев
  • Александр Шингірєв
  • Константин Максимов
  • Станислав Полянцев
  • Олег Шабаршин
  • Денис Аболь
  • Шишенков Андрей
  • Александр Сазонов


Владимир Зеленский ввел санкции против шпионов РФ — санкции против России

Напомним, 10 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против лиц, которые связаны с открытием так называемого представительства Никарагуа в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

Источник: Ракурс


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