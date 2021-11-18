Владимир Зеленский ввел санкции против шпионов РФ — санкции против России

Владимир Зеленский ввел санкции против шпионов РФ. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n163243-zelenskiy-vvel-sankcii-protiv-razvedchikov-rf.html

Ракурс

Применение санкций против российских разведчиков одобрил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подписал указ о вступлении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года, которое вводит санкции против 28 сотрудников разведывательных и специальных служб Российской Федерации. Документ № 584/2021 размещен на сайте президента.

В санкционный список попали:

Александр Жмаков (Жатов)

Алексей Капинос

Андрей Макаров

Дмитрий Пронягин

Сергей Живчук

Эдуард Шишмаков (Широков)

Владимир Рындя

Максим Тюрин

Александр Пешков

Ильдус Сагитов

Роман Гордидан, гражданин Украины

Олег Лондарев, гражданин Украины

Игорь Зубков, гражданин Украины

Николай Карчук, гражданин Украины

Сергей Ткаченко, гражданин Украины

Рашид Садиков

Николай Крайний

Николай Курочкин

Петр Сельцовский

Анатолий Анищенко

Алексей Корнев

Александр Шингірєв

Константин Максимов

Станислав Полянцев

Олег Шабаршин

Денис Аболь

Шишенков Андрей

Александр Сазонов

Напомним, 10 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против лиц, которые связаны с открытием так называемого представительства Никарагуа в оккупированном Российской Федерацией Крыму.