Владимир Зеленский ввел санкции против шпионов РФ — санкции против России

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Владимир Зеленский ввел санкции против шпионов РФ. Фото: president.gov.ua
Зеленский ввел санкции против разведчиков РФhttps://racurs.ua/n163243-zelenskiy-vvel-sankcii-protiv-razvedchikov-rf.htmlРакурс
Применение санкций против российских разведчиков одобрил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства подписал указ о вступлении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года, которое вводит санкции против 28 сотрудников разведывательных и специальных служб Российской Федерации. Документ № 584/2021 размещен на сайте президента.
В санкционный список попали:
- Александр Жмаков (Жатов)
- Алексей Капинос
- Андрей Макаров
- Дмитрий Пронягин
- Сергей Живчук
- Эдуард Шишмаков (Широков)
- Владимир Рындя
- Максим Тюрин
- Александр Пешков
- Ильдус Сагитов
- Роман Гордидан, гражданин Украины
- Олег Лондарев, гражданин Украины
- Игорь Зубков, гражданин Украины
- Николай Карчук, гражданин Украины
- Сергей Ткаченко, гражданин Украины
- Рашид Садиков
- Николай Крайний
- Николай Курочкин
- Петр Сельцовский
- Анатолий Анищенко
- Алексей Корнев
- Александр Шингірєв
- Константин Максимов
- Станислав Полянцев
- Олег Шабаршин
- Денис Аболь
- Шишенков Андрей
- Александр Сазонов
Напомним, 10 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против лиц, которые связаны с открытием так называемого представительства Никарагуа в оккупированном Российской Федерацией Крыму.
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