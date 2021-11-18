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Ракурс
В СМИ подбросили флешку с документами о цене задержания «вагнеровцев» (ДОКУМЕНТ)

В СМИ подбросили флешку с документами о цене задержания «вагнеровцев» (ДОКУМЕНТ)

18 ноя 2021, 14:52
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Журналист Янина Соколова обнародовала новые данные по делу «вагнеровцев». Документы подтверждают все сведения, изложенные расследователями Bellingcat 17 ноября.

Соколова отметила в своих соцсетях, что обнародованные документы «вы не видели нигде». Флешку с данными якобы оставили ей несколько дней у рабочего офиса. На устройстве нашли несколько документов, касающиеся операции по ЧВК «Вагнера».

Речь идет об отчете начальника Главного управления разведки (ГУР) Василия Бурбы министру обороны Андрею Тарану от 1 июля 2020 года, а также отчет одного из подчиненных главы ГУР.

Именно в последнем документе указана стоимость операции «Авеню». Все разведывательные мероприятия по спецоперации задержания «вагнеровцев» могли бы стоить бюджету чуть более 719 тыс. грн.

Напомним, что международная группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала первую часть отчета о причинах срыва спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников из ЧПК «Вагнера».

Внутренние документы ГУР об операции по задержанию "вагнеровцев", фото - ФБ Я.Соколовой

Внутренние документы ГУР об операции по задержанию "вагнеровцев", фото - ФБ Я.Соколовой

Внутренние документы ГУР об операции по задержанию "вагнеровцев", фото - ФБ Я.Соколовой

Внутренние документы ГУР об операции по задержанию "вагнеровцев", фото - ФБ Я.Соколовой

Внутренние документы ГУР об операции по задержанию "вагнеровцев", фото - ФБ Я.Соколовой


Внутренние документы ГУР об операции по задержанию "вагнеровцев", фото - ФБ Я.Соколовой

Внутренние документы ГУР об операции по задержанию "вагнеровцев", фото - ФБ Я.Соколовой

Источник: Ракурс


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