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Ракурс
Журналістам підкинули флешку з документами про ціну “Вагнергейту”

У ЗМІ підкинули флешку з документами про ціну затримання «вагнерівців» (ДОКУМЕНТ)

18 лис 2021, 14:52
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Журналіст Яніна Соколова оприлюднила нові дані щодо справи «вагнерівців». Документи підтверджують усі відомості, які виклали розслідувачі Bellingcat 17 листопада.

Соколова наголосила у своїх соцмережах, що оприлюднені документи «ви не бачили ніде». Флешку нібито залишили їй кілька днів біля робочого офісу. На пристрої є кілька документів, які стосуються зриву операції щодо ПВК «Вагнера».

Йдеться про звіт начальника головного управління розвідки Василя Бурби міністру оборони Андрію Тарану від 1 липня 2020 року, а також звіт одного із підлеглих очільника ГУР.

Саме в останньогму документі зазначена вартість операції «Авеню». Усі розвідувальні заходи під час спецоперації затримання «вагнерівців» могли б вартувати трохи більше 719 тис. грн.

Нагадаємо, що міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала першу частину звіту про причини зриву спецоперації із затримання у Білорусі російських найманців із ПВК «Вагнера».

Внутрішні документи ГУР про операцію із затримання "вагнерівців", фото - ФБ Я.Соколової

Внутрішні документи ГУР про операцію із затримання "вагнерівців", фото - ФБ Я.Соколової

Внутрішні документи ГУР про операцію із затримання "вагнерівців", фото - ФБ Я.Соколової

Внутрішні документи ГУР про операцію із затримання "вагнерівців", фото - ФБ Я.Соколової

Внутрішні документи ГУР про операцію із затримання "вагнерівців", фото - ФБ Я.Соколової


Внутрішні документи ГУР про операцію із затримання "вагнерівців", фото - ФБ Я.Соколової

Внутрішні документи ГУР про операцію із затримання "вагнерівців", фото - ФБ Я.Соколової

Джерело: Ракурс


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