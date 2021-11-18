Журналістам підкинули флешку з документами про ціну “Вагнергейту”

https://racurs.ua/ua/n163248-u-zmi-pidkynuly-fleshku-z-dokumentamy-pro-cinu-zatrymannya-vagnerivciv-dokument.html

Ракурс

Журналіст Яніна Соколова оприлюднила нові дані щодо справи «вагнерівців». Документи підтверджують усі відомості, які виклали розслідувачі Bellingcat 17 листопада.

Соколова наголосила у своїх соцмережах, що оприлюднені документи «ви не бачили ніде». Флешку нібито залишили їй кілька днів біля робочого офісу. На пристрої є кілька документів, які стосуються зриву операції щодо ПВК «Вагнера».

Йдеться про звіт начальника головного управління розвідки Василя Бурби міністру оборони Андрію Тарану від 1 липня 2020 року, а також звіт одного із підлеглих очільника ГУР.

Саме в останньогму документі зазначена вартість операції «Авеню». Усі розвідувальні заходи під час спецоперації затримання «вагнерівців» могли б вартувати трохи більше 719 тис. грн.

Нагадаємо, що міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала першу частину звіту про причини зриву спецоперації із затримання у Білорусі російських найманців із ПВК «Вагнера».