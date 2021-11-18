Господар розстріляв розбійників з рушниці. Скріншот з відео

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Ракурс

Розбійний напад за участю іноземних громадян стався у Київській області.

Позавчора, 16 листопада, о 4.30 ранку іноземці з Туреччини та Казахстану у балаклавах проникли до приватного будинку в Крюківщині. Вони зв’язали господиню та її доньку й взялися їх допитували, вимагаючи віддати цінності та заощадження. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.

Згодом прокинувся власник будинку, який не розгубився та здійснив декілька пострілів із зареєстрованої травматичної зброї у бік зловмисників та поранив одного із нападників в ногу. Розбійники не очікували такого відпору й втекли.

Після цього господар викликав поліцію, а правоохоронці згодом затримали зловмисників. Пораненим розбійником виявився 37-річний вихідець з Туреччини, того ж дня на орендованій квартирі затримали і другого розбійника, вихідця з Казахстану.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 12 років із конфіскацією майна. Розшук третього фігуранта триває.

Нагадаємо, у Києві затримали банду, яка здійснювала певні злочини на замовлення та знищувала майно киян, які ставали свідками певних подій та конфліктували з лідером групи.