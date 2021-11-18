Хозяин расстрелял разбойников из ружья. Скриншот с видео

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Разбойное нападение с участием иностранных граждан произошло в Киевской области.

Позавчера, 16 ноября, в 4.30 утра иностранцы из Турции и Казахстана в балаклавах проникли в частный дом в Крюковщине. Они связали хозяйку и ее дочь и принялись их допрашивать, требуя отдать ценности и сбережения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Впоследствии проснулся хозяин дома, который не растерялся и совершил несколько выстрелов из зарегистрированного травматического оружия в сторону злоумышленников и ранил одного из нападавших в ногу. Разбойники не ожидали такого отпора и убежали.

После этого хозяин вызвал полицию, а правоохранители впоследствии задержали злоумышленников. Раненым разбойником оказался 37-летний выходец из Турции, в тот же день на съемной квартире задержали и второго разбойника, выходца из Казахстана.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества. Розыск третьего фигуранта продолжается.

Напомним, в Киеве задержали банду, которая совершала определенные преступления на заказ и уничтожала имущество киевлян, которые становились свидетелями определенных событий и конфликтовали с лидером группы.