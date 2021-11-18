Негода в Канаді – корів рятують на гідроциклах. Фото: cbc.ca

https://racurs.ua/ua/n163249-negoda-v-kanadi-koriv-ryatuut-na-gidrocyklah-foto.html

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Негода в Канаді розбушувалася у провінції Британська Колумбія. Там почалися зсуви, які відрізали регіон від решти країни.

У місті Абботсфорд фермери зібрали флотилію з човнів, каное та гідроциклів, щоб урятувати худобу від повені. Про це повідомляє Reuters.

Коли я бачу телят, які перебувають під водою, і фермери кидають їх у човни, щоб врятувати, це розбиває мені серце. Однак я дуже вражений тим, що в нашій фермерській спільноті допомагають одне одному, — заявив міський голова.

17 листопада в Абботсфорді оголосили про екстрену евакуацію мешканців, назвавши район особливо небезпечним для життя.

Фермери ризикували життям заради тварин, бо боялися, що водонасосна станція не впорається з потоком води.

Нагадаємо, в Канаді потужна злива викликала повені та зсуви, місцями зруйновано автомобільні та залізничні дороги. Негода розбушувалася у Британській Колумбії. У провінції проводяться масові евакуації. Чиновники називають ці зливи «найгіршою бурею за сто років».

Джерело:Reuters