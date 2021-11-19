Польша. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n163284-ne-budem-osmelivat-lukashenko-polsha-protiv-gumkoridora-dlya-migrantov.html

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В Польше выступили резко против создания гуманитарного коридора для мигрантов, пытающихся попасть в Германию.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что дипломаты будут убеждать мигрантов вернуться на родину. Об этом сообщает «Польское радио».

Если Германия хочет предложить самолеты и перевезти кого-либо из территории другого государства, то это ее прерогатива. Но я предостерегаю от этого. Потому что каждое такое движение будет осмеливать Лукашенко и его фактического поручителя продолжать эту деятельность. Это будет давать ненужную надежду контрабандистам, что их действия могут быть эффективными, — подчеркнул он.

Премьер добавил, что разговоры с Лукашенко фактически легитимируют режим в Минске.

В частности, глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский заверил, что Польша не допустит создания режимом Лукашенко нелегального миграционного маршрута из Беларуси на Запад.

Напомним, ранее мы сообщали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хотел, чтобы Ангела Меркель называла его «президентом, а не господином Лукашенко». Белорусский диктатор требовал признать его легитимным президентом и отменить санкции, введенные из-за фальсификации выборов и политических преследований.

Источник: Польское радио