Тищенко: Поливать грязью Ермака – государственная измена

https://racurs.ua/n163283-tischenko-polivat-gryazu-ermaka-gosudarstvennaya-izmena.html

Ракурс

Николай Тищенко, депутат Верховной Рады от «Слуги народа», приравнял критику главы Офиса президента Андрея Ермака к государственной измене. Таким образом, представитель монобольшинства отреагировал на отчет международной группы журналистов-расследователей Bellingcat о деле «вагнеровцев».

Временная следственная комиссия четко установила, что приказов не было, поэтому нужно доверять именно профессиональной информации из источников, поступающих от народных депутатов, и именно Марьяны Безуглой (нардеп-слуга глава ВСК — ред.) дала уже свою оценку и заключение работе ВСК, — сказал Тищенко во время интервью каналу «Прямый».

Ранее Ермак отказался от комментариев Bellingcat по поводу провала спецоперации. По мнению Тищенко, кума главы офиса Зеленского, государственная позиция — ориентироваться на решение ВСК. Все остальное он назвал «сплетнями», «мыслями», «российской провокацией» и «ужасной стратегией по разрушению демократии Украины».

Смотрите, я Ермака знаю более 30 лет, он — патриот, он — человек на 300% украинец, я знаю его, как он думает, о чем он мечтает. И говорить о нем грязь — я считаю, что это уже государственная измена, — подытожил Тищенко.



По его мнению, операция по задержанию боевиков из ЧВК Вагнера — это не спецоперация.

Напомним, 17 ноября международная группа журналистов-расследователей Bellingcat обнародовала расследование по задержанию в июле 2020 года под Минском группы из более 30 россиян, причастных к так называемой частной армии президента России Владимира Путина ЧВК «Вагнера». Bellingcat проанализировала обстоятельства и причины срыва спецоперации. В расследовании указано, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на Донбассе.