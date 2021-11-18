У Ермака осудили публикацию секретных документов разведки о «вагнеровцах»

https://racurs.ua/n163273-u-ermaka-osudili-publikaciu-sekretnyh-dokumentov-razvedki-o-vagnerovcah.html

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Дело «вагнеровцев» набирает обороты после публикации расследования международной группы Bellingcat о срыве спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк осудил публикацию журналистами секретных внутренних документов ГУР Минобороны о наемниках так называемой частной армии Путина.

Совершенно некорректно, тем более в воюющем государстве, когда граждане этого государства «вываливают» в публичную плоскость методы работы собственной разведки, раскрывают алгоритмы, методики и даже совершенно непубличные цели работы разведчиков, — цитирует Подоляка «Укринформ».

Журналисты раскрыли документы, подтверждающие подготовку в Украине спецоперации «Авеню» по задержанию наемников ППК «Вагнер» и подтвердили факт, что ее финальный этап был перенесен по решению высшего военно-политического руководства. Подоляк заявил, что теперь враг будет знать «все важнейшие нюансы того, как нашим разведчикам и спецслужбам удавалось собирать доказательства виновности россиян».

Было «вброшено» россиянами, что якобы нашей разведкой руководит ЦРУ. Было вброшено и из Москвы, и из отдельных политических штабов в Украине, что якобы была крупная международная «спецоперация» с участием американских, турецких, израильских и британских спецслужб… Это все было дезинформацией, — добавил советник Ермака.

Напомним, 17 ноября международная группа журналистов-расследователей Bellingcat обнародовала расследование по задержанию в июле 2020 года под Минском группы из более 30 россиян, причастных к так называемой частной армии президента России Владимира Путина ЧВК «Вагнера». Bellingcat проанализировала обстоятельства и причины срыва спецоперации. В расследовании указано, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на Донбассе.