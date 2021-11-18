У Єрмака засудили публікацію секретних документів розвідки про “вагнерівців” — справа вагнерівців

https://racurs.ua/ua/n163273-u-iermaka-zasudyly-publikaciu-sekretnyh-dokumentiv-rozvidky-pro-vagnerivciv.html

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Справа «вагнерівців» набирає обертів після публікації розслідування міжнародної групи Bellingcat про зрив спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Радник очільника Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк засудив публікацію журналістами секретних внутрішніх документів ГУР Міноборони щодо найманців з так званої приватної армії Путіна.

Абсолютно некоректно, тим більше у воюючій державі, коли громадяни цієї держави «вивалюють» в публічну площину методи роботи власної розвідки, розкривають алгоритми, методики і навіть абсолютно непублічні цілі роботи розвідників, — цитує Подоляка «Укрінформ».

Журналісти розкрили документи, що підтверджують підготовку в Україні спецоперації «Авеню» із затримання найманців ПВК «Вагнер» й підтвердили факт, що її фінальний етап був перенесений за рішенням вищого військово-політичного керівництва. Подоляк заявив, що тепер ворог знатиме «усі найважливіші нюанси того, як нашим розвідникам і спецслужбам вдавалося збирати докази винуватості росіян».

Було «закинуто» росіянами, що нібито нашою розвідкою керує ЦРУ. Було закинуто і з Москви, і з окремих політичних штабів в Україні, що нібито була велика міжнародна «спецоперація» за участю американських, турецьких, ізраїльських і британських спецслужб… Це все було дезінформацією, — додав радник Єрмака.

Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat оприлюднила розслідування щодо затримання у липні 2020 року під Мінськом групи з понад 30 росіян, причетних до так званої приватної армії президента Росії Володимира Путіна ПВК «Вагнера». Bellingcat проаналізувала обставини і причини зриву спецоперації. У розслідуванні вказано, що очільник офісу Зеленського Андрій Єрмак пропонував відтермінувати спецоперацію у зв’язку з досягненням домовленостей про припинення вогню на Донбасі.