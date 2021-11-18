Прикордонники не пустили групу мігрантів з Білорусі до України — відео — мігранти на кордоні

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Мігрантів з Близького Сходу, які мали намір в’їхати до України з Білорусі, не пустила Державна прикордонна служба.

Про це 18 листопада повідомляє прес-центр ДПСУ.

За більш ніж вигаданою метою поїздки іноземці намагалися перетнути кордон у пункті пропуску на Чернігівщині. 15 іноземців прямували рейсовим автобусом з Мінська, — йдеться у повідомленні прикордонників.

Під час прикордонного контролю «туристи» розповіли військовослужбовцям Держприкордонслужби, що хочуть помилуватися краєвидами Львівщини. Додаткова перевірка з’ясувала, що іноземці, серед яких четверо підлітків, кілька тижнів тому прилетіли в столицю Білорусі та одразу ж попрямували у Гродненську область.

З їхніх слів, оглянувши «визначні пам’ятки» на заході сусідньої республіки мандрівники вирішили завітати ще й в Україну, — вказали охоронці кордону.

У ДПСУ додали, що більшість громадян країн Близького Сходу мали паспорти, видані у вересні-жовтні 2021 року.

В Держприкордонслужбі нагадали, що кордон з Білоруссю зараз посилено, також проводяться заходи щодо упередження спроб використання каналів офіційного в’їзду нелегальними мігрантами.

Нагадаємо, Міноборони Польщі звинувачує білоруських спецпризначенців в організації нового прориву нелегальних мігрантів через зовнішній кордон Євросоюзу, який стався в ніч на сьогодні, 18 листопада, в Дубичах Черковних на Підляшші. Внаслідок цієї спроби прориву кордону польські служби затримали групу з приблизно 100 мігрантів.