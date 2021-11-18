Ляшко про 10 млн вакцин з Індії — Я розірвав контракт

https://racurs.ua/ua/n163271-lyashko-pro-10-mln-vakcyn-z-indiyi-ya-rozirvav-kontrakt.html

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Водночас міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив про розірвання контракту на поставку 10 млн доз вакцин Novavax від коронавірусу, які повинні були надійти ще влітку.

Вона не надійде, бо я розірвав контракт. Попереднім міністром охорони здоров’я (Максимом Степановим — ред.) у нас було законтрактовано 2 млн доз вакцини Covishield (виробляється за ліцензією AstraZeneca — ред.), з яких за контрактом привезли лише 500 тис., і 10 млн доз Novavax, які мали надходити починаючи з серпня. Ані Covishield, ані Novavax у серпні до України не приїхали, а далі вони нас годували обіцянками, — розповів Ляшко в коментарі «Бабелю».

Зі слів міністра, через відсутність поставок відомству довелося шукати інші варіанти.

У червні-липні я мав величезну кількість селекторних нарад безпосередньо з виробником (індійський Serum Institute — ред.), Міністерством охорони здоров’я Індії, — сказав Ляшко.

Урядовець додав, що індійські чиновники годували Міністерство охорони здоров’я обіцянками, проте Києву вдалося знайти альтернативу. Йдеться про вакцини, які вже прибули в Україну.

Нагадаємо, раніше Ляшко планував розірвати контракт з індійським виробником вакцин Serum Institute. Тоді він казав, що після розірвання контракту сплачені гроші будуть повернуті.

Американська фармацевтична корпорація Novavax повідомляла, що її вакцину від коронавірусу вироблятиме Інститут сироватки крові Індії (Serum Institute of India). Вакцина Novavax вводиться двома дозами, для зберігання не потребує наднизьких температур. Технологія її виробництва відрізняється від мРНК-вакцин: в її основі — копії спайк-протеїнів, або так званих «шипів» коронавірусу, відтворені в лабораторії.

Джерело: «Бабель»