Ляшко о 10 млн вакцин из Индии - Я расторг контракт

https://racurs.ua/n163271-lyashko-o-10-mln-vakcin-iz-indii-ya-rastorg-kontrakt.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. В то же время, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о расторжении контракта на поставку 10 млн доз вакцин Novavax от коронавируса, которые должны были поступить еще летом.

Она не поступит, потому что я расторг контракт. Предыдущим министром здравоохранения (Максимом Степановым — ред.) у нас было законтрактовано 2 млн доз вакцины Covishield (производится по лицензии AstraZeneca — ред.), из которых по контракту привезли только 500 тыс. и 10 млн доз Novavax, которые должны были поступать, начиная с августа. Ни Covishield, ни Novavax в августе в Украину не приехали, а дальше нас кормили обещаниями, — рассказал Ляшко в комментарии «Бабелю».

По словам министра, из-за отсутствия поставок ведомству пришлось искать другие варианты.

В июне-июле у меня было огромное количество селекторных совещаний непосредственно с производителем (индийский Serum Institute — ред.), Министерством здравоохранения Индии, — сказал Ляшко.

Чиновник добавил, что индийские чиновники кормили Министерство здравоохранения обещаниями, однако Киеву удалось найти альтернативу. Речь идет о прибывших в Украину вакцинах.

Напомним, ранее Ляшко планировал разорвать контракт с индийским производителем вакцин Serum Institute. Тогда он говорил, что после расторжения контракта уплаченные деньги будут возвращены.

Американская фармацевтическая корпорация Novavax сообщала, что ее вакцину от коронавируса будет производить Институт сыворотки крови Индии (Serum Institute of India). Вакцина Novavax вводится двумя дозами, для хранения не требует сверхнизкой температуры. Технология ее производства отличается от мРНК-вакцин: в ее основе — копии спайк-протеинов, или так называемых «шипов» коронавируса, воспроизведенные в лаборатории.

Источник: «Бабель»