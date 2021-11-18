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Человеческие останки нашли в мусорном баке в центре Киева - детали
Человеческие останки нашли в мусорном баке в центре Киева — деталиhttps://racurs.ua/n163270-chelovecheskie-ostanki-nashli-v-musornom-bake-v-centre-kieva-detali.htmlРакурс
Человеческие останки обнаружили в мусорном контейнере в центре Киева. Правоохранители устанавливают личность погибшего.
На бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере были обнаружены части человеческого тела. По указанному адресу немедленно выехали патрульные экипажи, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативники, кинологи и судебно-медицинский эксперт, — говорится в сообщении полиции Киева.
Пользователи соцсетей отметили, что в мусорном баке были обнаружены человеческие ноги.
Правоохранители осматривают место происшествия и устанавливают вероятных свидетелей. Также будут изучены видеозаписи с камер наблюдения, расположенных неподалеку.
Усилия полицейских направлены на установление личности погибшего человека и розыска лиц, причастных к убийству, — отмечается в сообщении.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).
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