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Ракурс
Человеческие останки нашли в мусорном баке в центре Киева - детали

Человеческие останки нашли в мусорном баке в центре Киева — детали

18 ноя 2021, 19:43
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Человеческие останки обнаружили в мусорном контейнере в центре Киева. Правоохранители устанавливают личность погибшего.

На бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере были обнаружены части человеческого тела. По указанному адресу немедленно выехали патрульные экипажи, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативники, кинологи и судебно-медицинский эксперт, — говорится в сообщении полиции Киева.

Пользователи соцсетей отметили, что в мусорном баке были обнаружены человеческие ноги.

Правоохранители осматривают место происшествия и устанавливают вероятных свидетелей. Также будут изучены видеозаписи с камер наблюдения, расположенных неподалеку.

Усилия полицейских направлены на установление личности погибшего человека и розыска лиц, причастных к убийству, — отмечается в сообщении.


Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Источник: Ракурс


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