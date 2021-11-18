Человеческие останки нашли в мусорном баке в центре Киева - детали

https://racurs.ua/n163270-chelovecheskie-ostanki-nashli-v-musornom-bake-v-centre-kieva-detali.html

Ракурс

Человеческие останки обнаружили в мусорном контейнере в центре Киева. Правоохранители устанавливают личность погибшего.

На бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере были обнаружены части человеческого тела. По указанному адресу немедленно выехали патрульные экипажи, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативники, кинологи и судебно-медицинский эксперт, — говорится в сообщении полиции Киева.

Пользователи соцсетей отметили, что в мусорном баке были обнаружены человеческие ноги.

Правоохранители осматривают место происшествия и устанавливают вероятных свидетелей. Также будут изучены видеозаписи с камер наблюдения, расположенных неподалеку.

Усилия полицейских направлены на установление личности погибшего человека и розыска лиц, причастных к убийству, — отмечается в сообщении.



Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).