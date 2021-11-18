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Людські останки знайшли у сміттєвому баку в центрі Києва - деталі
Людські останки знайшли у сміттєвому баку в центрі Києва — деталіhttps://racurs.ua/ua/n163270-ludski-ostanky-znayshly-u-smittievomu-baku-v-centri-kyieva-detali.htmlРакурс
Людські останки знайшли у сміттєвому контейнері в центрі Києва. Правоохоронці встановлюють особу загиблого.
На бульварі Дружби Народів у сміттєвому контейнері виявили частини людського тіла. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, оперативники, кінологи та судово-медичний експерт, — йдеться в повідомленні поліції Києва.
Користувачі соцмереж зазначили, що у сміттєвому баку виявили людські ноги.
Правоохоронці оглядають місце події та встановлюють ймовірних свідків. Також будуть вивчені відеозаписи з камер спостереження, розташованих неподалік.
Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи загиблої людини та розшуку осіб причетних до вбивства, — йдеться у повідомленні.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
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