Людські останки знайшли у сміттєвому баку в центрі Києва - деталі

https://racurs.ua/ua/n163270-ludski-ostanky-znayshly-u-smittievomu-baku-v-centri-kyieva-detali.html

Ракурс

Людські останки знайшли у сміттєвому контейнері в центрі Києва. Правоохоронці встановлюють особу загиблого.

На бульварі Дружби Народів у сміттєвому контейнері виявили частини людського тіла. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, оперативники, кінологи та судово-медичний експерт, — йдеться в повідомленні поліції Києва.

Користувачі соцмереж зазначили, що у сміттєвому баку виявили людські ноги.

Правоохоронці оглядають місце події та встановлюють ймовірних свідків. Також будуть вивчені відеозаписи з камер спостереження, розташованих неподалік.

Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи загиблої людини та розшуку осіб причетних до вбивства, — йдеться у повідомленні.



Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).