Лещенко вперше прокоментував замах на себе

https://racurs.ua/ua/n163269-leschenko-vpershe-prokomentuvav-zamah-na-sebe.html

Ракурс

Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства, замах на якого, за даними Міністерства внутрішніх справ, замовив громадянин США, заявив, що його вбивство не допоможе уникнути кримінальної відповідальності щодо розкрадання землі.

За його словами, причиною замаху стала справа 2018 року, ще до того, як він увійшов до складу Кабміну.

Для мене є шоком, що ситуація 2018 року, яка носить виключно цивільно-правовий характер громадянина США не лише щодо мене, а й інших аграріїв… (на шантажі, медійні атаки — я жодним чином на них не реагував, оскільки є правова площина для розв’язання цих питань). Для мене ця ситуація шокуюча… Якщо хтось вважає, що будь-які погрози, замахи, шантаж або фізичне усунення дасть можливості уникнути юридичної відповідальності, то я запевняю, що у вас немає жодних перспектив у цьому питанні, — заявив 18 листопада Лещенко на спільному брифінгу з правоохоронцями.

Зі слів міністра, усі матеріали справи щодо земельного питання перебувають у правоохоронних органах.

Усуваючи, залякуючи — ви нічого не досягнете, — підсумував урядовець.

Лещенко також подякував МВС «за професійну роботу і забезпечення правопорядку».

Нагадаємо, Лещенко кілька годин тому повернувся з відрядження із Саудівської Аравії, після чого міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив йому про замах.

Раніше указом президента Володимира Зеленського Лещенку надали державну охорону.

У четвер поліція затримала громадянина США і громадянку України за підозрою в організації замаху на вбивство Лещенка.