Шон Пенн відвідав ЗСУ на Донбасі для зйомок фільму про Україну

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Ракурс

Шон Пенн, відомий американський актор та режисер, 18 листопада завітав на Донбас, де перебувають підрозділи Збройних сил. Він планує знімати документальний фільм про Україну.

Лауреат премії «Оскар» вперше завітав до України. Про це повідомляє у четвер прес-центр операції Об'єднаних сил.

У творчій співпраці з українською продюсерською групою Пенн планує зняти документальний фільм про Україну. Основний задум — розповісти широкому загалу про події, які зараз відбуваються в нашій країні, — зазначили в ООС.

Українські військові показали Шону Пенну наслідки російської агресії на Приазов’ї, яке значно постраждало від «братської» любові Кремля.

Дещо несподіваним для американської делегації стало те, що значний відсоток українських військовослужбовців — жінки, які не просто служать в лавах Збройних сил України, а на рівні з усіма виконують бойові завдання та керують бойовими підрозділами безпосередньо на лінії зіткнення, — додали в ООС.

За час візиту Шон Пенн мав нагоду поспілкуватися з військовослужбовцями підрозділу ЗСУ, які дають гідну відсіч ворогу на Донбасі.