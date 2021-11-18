Шон Пенн посетил ВСУ на Донбассе для съемок фильма об Украине

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Ракурс

Шон Пенн, известный американский актер и режиссер, 18 ноября посетил Донбасс, где стоят подразделения Вооруженных сил. Он планирует снимать документальный фильм об Украине.

Лауреат премии «Оскар» впервые посетил Украину. Об этом сообщает в четверг пресс-центр операции Объединенных сил.

В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой Пенн планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел — рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране, — отметили в ООС.

Украинские военные показали Шону Пенну последствия российской агрессии на Приазовье, значительно пострадавшей от «братской» любви Кремля.

Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих — женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных сил Украины, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения, — добавили в ООС.

За время визита Шон Пенн имел возможность пообщаться с военнослужащими подразделения ВСУ, дающими достойный отпор врагу на Донбассе.