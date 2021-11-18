Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Шон Пенн посетил ВСУ на Донбассе для съемок фильма об Украине

Шон Пенн посетил ВСУ на Донбассе для съемок фильма об Украине (ФОТО)

18 ноя 2021, 18:40
999

Шон Пенн, известный американский актер и режиссер, 18 ноября посетил Донбасс, где стоят подразделения Вооруженных сил. Он планирует снимать документальный фильм об Украине.

Лауреат премии «Оскар» впервые посетил Украину. Об этом сообщает в четверг пресс-центр операции Объединенных сил.

В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой Пенн планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел — рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране, — отметили в ООС.

Украинские военные показали Шону Пенну последствия российской агрессии на Приазовье, значительно пострадавшей от «братской» любви Кремля.

Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих — женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных сил Украины, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения, — добавили в ООС.

За время визита Шон Пенн имел возможность пообщаться с военнослужащими подразделения ВСУ, дающими достойный отпор врагу на Донбассе.


Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров