Ярость пользователей используют для улучшения Instagram — деталиhttps://racurs.ua/n163267-yarost-polzovateley-ispolzuut-dlya-uluchsheniya-instagram-detali.htmlРакурс
В приложении Instagram появится неожиданная функция Rage Shake («встряска ярости»).
Она позволит пользователям удобно — простым встряхиванием смартфона — сообщать о проблемах, с которыми они столкнулись в приложении. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил глава Instagram Адам Моссери.
В компании надеются, что новая функция поможет расставить приоритеты по поводу ошибок и других проблем, которые нужно исправить.
Ваш Instagram когда-то переставал работать нормально? Например, сториз не загружались, не работал звук, или вы просто не могли загрузить фотографию — вас это действительно просто раздражало? — отметил Моссери в видеообращении. — Что ж, теперь вы можете буквально встряхнуть телефон, тогда программа предложит сообщить о проблеме.
Также он анонсировал еще одно нововведение — возможность удалять какое-нибудь определенное фото из «карусели» (набора фотографий в одном посте), вместо необходимости удалять сразу всю «карусель».
Covering ✌️ this week:
- Carousel Deletion (finally!)
- Rage Shake
Did you know about these �s? Any other features you’d like me to cover? Let me know � pic.twitter.com/Yx0q4UGFfb
— Adam Mosseri � (@mosseri) November 17, 2021