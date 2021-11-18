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Ракурс
В Instagram появится новая функция, фото: «Московская правда»

Ярость пользователей используют для улучшения Instagram — детали

18 ноя 2021, 18:20
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В приложении Instagram появится неожиданная функция Rage Shake («встряска ярости»).

Она позволит пользователям удобно — простым встряхиванием смартфона — сообщать о проблемах, с которыми они столкнулись в приложении. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил глава Instagram Адам Моссери.

В компании надеются, что новая функция поможет расставить приоритеты по поводу ошибок и других проблем, которые нужно исправить.

Ваш Instagram когда-то переставал работать нормально? Например, сториз не загружались, не работал звук, или вы просто не могли загрузить фотографию — вас это действительно просто раздражало? — отметил Моссери в видеообращении. — Что ж, теперь вы можете буквально встряхнуть телефон, тогда программа предложит сообщить о проблеме.

Также он анонсировал еще одно нововведение — возможность удалять какое-нибудь определенное фото из «карусели» (набора фотографий в одном посте), вместо необходимости удалять сразу всю «карусель».

Источник: Ракурс


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