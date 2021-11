В приложении Instagram появится неожиданная функция Rage Shake («встряска ярости»).

Она позволит пользователям удобно — простым встряхиванием смартфона — сообщать о проблемах, с которыми они столкнулись в приложении. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил глава Instagram Адам Моссери.

В компании надеются, что новая функция поможет расставить приоритеты по поводу ошибок и других проблем, которые нужно исправить.

Также он анонсировал еще одно нововведение — возможность удалять какое-нибудь определенное фото из «карусели» (набора фотографий в одном посте), вместо необходимости удалять сразу всю «карусель».

