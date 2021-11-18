В Instagram з’явиться нова функція, фото: «Московская правда»

https://racurs.ua/ua/n163267-lut-korystuvachiv-vykorystaut-dlya-pokraschennya-instagram-detali.html

Ракурс

У додатку Instagram з’явиться несподівана функція Rage Shake («гнівне струшування»).

Вона дозволить користувачам зручно — простим струшуванням смартфона — повідомляти про проблеми, з якими вони зіткнулися у додатку. Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив очільник Instagram Адам Моссері.

У компанії сподіваються, що нова функція допоможе розставити пріоритети щодо помилок та інших проблем, які потрібно виправити.

Ваш Instagram колись переставав працювати нормально? Наприклад, сторіз не завантажувалися, не працював звук, чи ви просто не могли завантажити фотографію — вас це справді просто дратувало? — зазначив Моссері у відеозверненні. -Що ж, тепер ви можете буквально струсити телефон, і тоді програма запропонує повідомити про проблему.

Також він анонсував ще одне нововведення — можливість видаляти якесь певне фото з «каруселі» (набору фотографій в одному пості), замість необхідності видаляти відразу всю «карусель».