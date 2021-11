У додатку Instagram з’явиться несподівана функція Rage Shake («гнівне струшування»).

Вона дозволить користувачам зручно — простим струшуванням смартфона — повідомляти про проблеми, з якими вони зіткнулися у додатку. Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив очільник Instagram Адам Моссері.

У компанії сподіваються, що нова функція допоможе розставити пріоритети щодо помилок та інших проблем, які потрібно виправити.

Також він анонсував ще одне нововведення — можливість видаляти якесь певне фото з «каруселі» (набору фотографій в одному пості), замість необхідності видаляти відразу всю «карусель».

Covering ✌️ this week:

- Carousel Deletion (finally!)

- Rage Shake



Did you know about these �s? Any other features you’d like me to cover? Let me know � pic.twitter.com/Yx0q4UGFfb

— Adam Mosseri � (@mosseri) November 17, 2021