На Лещенка планували замах – МВС розкрило деталі

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Ракурс

Замах на Романа Лещенка, міністра аграрної політики та продовольства України, попередили правоохоронці. Нацполіція затримала злочинців, які планували здійснити вбивство члена Кабміну. За даними МВС, мотив злочину — гроші.

Про це на терміновому брифінгу 18 листопада повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Зі слів міністра, у серпні до департаменту стратегічних розслідувань надійшла інформація про те, що громадянка України шукає кілера для вбивства іншого українця. Замовницю вивели на особу, яка виконувала роль кілера.

Правоохоронці зафіксували на відео спілкування між «основним» замовником вбивства — громадянином США, який нібито хотів замовити певного колектора за «вибивання боргів». Вбивство «замовленого» колектора МВС імітувало, також було імітовано його поховання, а замовнику надали фото та відео докази виконаної роботи. Після цього громадянин США, зі слів Монастирського, замовив міністра Лещенка.

Йдеться про справу, повʼязану з діяльністю Лещенка у 2018 році — до посади у міністерстві.

Вчора ввечері відбувалася зустріч замовників (громадянина США та українки) і кілера у ресторані. Там вони обговорили всю ситуацію, внесли завдаток у розмірі 20 тис. дол… Громадянин США мав виїхати з України і після цього мали вбити Лещенка… Всіх підозрюваних затримали, їм загрожує довічне позбавлення волі, — розповіли правоохоронці.

Посольство США проінформаване про цю ситуацію. Сам Лещенко також прийшов на брифінг. За його словами, кілька годин тому він повернувся із відрядження з Саудівської Аравії й дізнався про замах.

Ті статті, за якими буде оголошено підозру громадянам, передбачають покарання аж до довічного позбавлення волі, — підсумував Монастирський.



Усі затримані перебувають в СІЗО.