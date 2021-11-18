Коронавірус в Україні. Фото: cbn

https://racurs.ua/ua/n163265-skilky-ukrayinciv-pomre-vid-covid-19-do-kincya-roku-novyy-prognoz.html

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Коронавірус в Україні восени спалахнув з новою силою. Українські науковці прогнозують до січня 2022 року спад показників захворюваності та рівня смертності.

Однак загальна кількість померлих від COVID-19 до кінця року може сягнути до 90−100 тис. людей. Про це заявив очільник робочої групи НАН України з математичного моделювання проблем, пов’язаних з пандемією COVID-19 Ігор Бровченко.

Він нагадав, що в 2020 році офіційно від COVID-19 померло майже 20 тис. людей. У 2021 році станом на 15 листопада померло 57 тис. українців. До кінця року прогнозують ще 15−20 тис. нових офіційно підтверджених смертей.

Бровченко додав, що за останні три-чотири дні смертність на COVID-19 в Україні більше не зростає.

Ми ще не можемо однозначно стверджувати, що смертність пішла на спад, але ми можемо сказати, що вона припинила зростання, — сказав він.



Нагадаємо, 17 листопада медики зафіксували 20 тис. 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед нових хворих — 1 тис. 478 дітей та 377 медичних працівників. До лікарень вчора потрапили 3 тис. 907 осіб, а 752 пацієнти померли. Подолати коронавірус за добу зуміли 19 тис. 633 осіб.