Коронавирус в Украине. Фото: cbn

https://racurs.ua/n163265-skolko-ukraincev-umret-ot-covid-19-do-konca-goda-novyy-prognoz.html

Ракурс

Коронавирус в Украине осенью вспыхнул с новой силой. Украинские ученые прогнозируют до января 2022 спад показателей заболеваемости и уровня смертности.

Однако общее количество умерших от COVID-19 до конца года может достигнуть 90−100 тыс. человек. Об этом заявил глава рабочей группы НАН Украины по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией COVID-19 Игорь Бровченко.

Он напомнил, что в 2020 году официально от COVID-19 умерло около 20 тыс. человек. В 2021 году по состоянию на 15 ноября умерло 57 тыс. украинцев. До конца года прогнозируют еще 15−20 тыс. новых официально подтвержденных смертей.

Бровченко добавил, что за последние три-четыре дня смертность на COVID-19 в Украине больше не растет.

Мы еще не можем однозначно утверждать, что смертность пошла на убыль, но мы можем сказать, что она прекратила рост, — сказал он.



Напомним, 17 ноября медики зафиксировали 20 тыс. 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.

Среди новых больных —1 тыс. 478 детей и 377 медицинских работников. В больницы вчера попали 3 тыс. 907 человек, а 752 пациента скончались. Преодолеть коронавирус за сутки сумели 19 тыс. 633 человек.