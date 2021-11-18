Гео Леросу суд избрал меру пресечения

Гео Лерос, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n163264-geo-lerosu-sud-izbral-meru-presecheniya.html

Ракурс

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения внефракционному народному депутату Гео Леросу, бывшему члену фракции «Слуга народа», — личное обязательство на два месяца.

Депутат также должен сдать загранпаспорт.

Прокуратура просила суд отправить Лероса под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Лерос является фигурантами двух производств:

дела о невыполнении им решения суда, который обязал опровергнуть ранее обнародованную нардепом информацию о том, что брат руководителя Офисе президента Андрея Ермака якобы «торгует государственными должностями»;

дела, начатого из-за продемонстрированного народным избранником в Верховной Раде в сторону президента Украины Владимира Зеленского среднего пальца.

Лерос после заседания суда отметил, что не согласен с таким решением суда и будет подавать апелляцию.

Меня удивляет, что суд избрал даже личное обязательство. Потому что ни один из пунктов, которые прокуроры отстаивали, они не соответствуют действительности. Более того, решение суда было исполнено. Относительно среднего пальца есть решение ЕСПЧ (решение от 6 декабря 2017 года № 35493/13 на похожую тему — ред.), — заявил он. — Очевидно, что такое решение лоббировалось из Офиса президента Украины.

По словам Лероса, средний палец он показал не должностным лицам или институту власти, а лично Зеленскому и Ермаку.

В комментарии журналистам он также назвал Зеленского «врагом номер один» и уверяет, что тот действует на стороне лидера страны-агрессора.

Лерос также отметил, что завтра, 19 ноября, у него должен быть допрос в ДБР.