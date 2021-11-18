Лидера антивакцинаторов Стахива бросили в СИЗО Львова — новости Украины

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Ракурс

Остап Стахов, один из организаторов антивакцинаторских протестов в Украине, будет находиться в СИЗО два месяца. Задержанный может выйти под залог в случае внесения 998 тыс. 800 грн. Такое решение 18 ноября принял Галицкий районный суд Львова.

Служба безопасности Украины подозревает Стахива в намерении свергнуть конституционный строй. По мнению спецслужбы, деятельность антивакцинаторной сети координирует Россия.

Утром у здания львовского суда собрались сторонники и оппоненты антивакцинатора. Об этом пишет «Суспільне».

В перерыве судебного заседания Стахов сообщил, что вчера не пришел в суд из-за лечения в больнице Закарпатья. Оттуда его доставили в суд.

Они пришли просто меня скрутили и вынесли из больницы. У меня один из клапанов сердца не работает, я могу в любой момент умереть, — рассказывал Стахов.



Напомним, 36-летний Остап Стахов во время карантина «опроверг» официальную информацию о коронавирусе. Он также организовывал пикеты «против карантинного террора и лживой пандемии». Впоследствии он организовывал пикеты против COVID-вакцинации.

Также он трижды баллотировался в Верховную Раду, но безрезультатно.