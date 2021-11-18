Годовалый ребенок мигрантов умер у границы Польши и Беларуси

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На польско-белорусской границе умер годовалый ребенок сирийских мигрантов. Родителям ребенка также понадобилась медицинская помощь.

У мужчины были рваные раны на руке, а у женщины — колотая рана на голени. Их годовалый ребенок умер в лесу. Об этом сообщает издание Polsat News.

Сирийцы бродили в лесу более полутора месяца. Спасатели также оказали помощь мужчине, который испытывал сильные боли в животе из-за голода. В настоящее время на границе погибли 12 человек.

Напомним, Минобороны Польши обвиняет беларусских спецназовцев в организации нового прорыва нелегальных мигрантов через внешнюю границу Евросоюза, который произошел в ночь на сегодня, 18 ноября, в Дубичах Черковных на Подляшье. В результате попытки прорыва границы польские службы задержали группу из примерно 100 мигрантов.

Источник:Polsat News