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Ракурс
Однорічна дитина мігрантів померла біля кордону Польщі та Білорусі. Фото: Захід нет

Однорічна дитина мігрантів померла біля кордону Польщі та Білорусі

18 лис 2021, 17:25
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На польсько-білоруському кордоні померла однорічна дитина сирійських мігрантів. Батькам дитини також знадобилася медична допомога.

У чоловіка були рвані рани на руці, а в жінки — колота рана гомілки. Їхня однорічна дитина померла в лісі. Про це повідомляє видання Polsat News.

Сирійці бродили в лісі понад півтора місяця. Рятувальники також надали допомогу чоловіку, який мав сильні болі в животі через голод. Наразі на кордоні загинуло 12 людей.


Нагадаємо, Міноборони Польщі звинувачує білоруських спецпризначенців в організації нового прориву нелегальних мігрантів через зовнішній кордон Євросоюзу, який стався в ніч на сьогодні, 18 листопада, в Дубичах Черковних на Підляшші. В результаті спроби прориву кордону польські служби затримали групу з приблизно 100 мігрантів.

Джерело: Polsat News

Джерело: Ракурс


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