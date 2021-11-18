Лідера антивакцинаторів Стахіва кинули в СІЗО Львова — новини

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Ракурс

Остап Стахів, один з організаторів антивакцинаторських протестів в Україні, перебуватиме у СІЗО два місяці. Затриманий може вийти під заставу у разі внесення 998 тис. 800 грн. Таке рішення 18 листопада ухвалив Галицький районний суд міста Львова.

Служба безпеки України підозрює Стахіва в намірі повалити конституційний лад. На думку спецслужби, діяльність мережі антивакцинаторів координує Росія.

Вранці біля будівлі львівського суду зібралися прихильники та опоненти антивакцинатора. Про це пише «Суспільне».

У перерві судового засідання Стахів повідомив, що вчора не прийшов до суду через лікування у лікарні на Закарпатті. Звідти його доправили до суду.

Вони прийшли просто мене скрутили і з лікарні винесли. В мене один із клапанів серця не працює, я можу в будь-який момент померти, — розповідав Стахів.



Нагадаємо, 36-річний Остап Стахів під час карантину «спростував» офіційну інформацію про коронавірус. Він також організовував пікети «проти карантинного терору та брехливої пандемії». Згодом він організовував пікети проти COVID-вакцинації.

Також він тричі балотувався до Верховної Ради, але безрезультатно.