Гео Леросу суд обрав запобіжний захід

Гео Лерос, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n163264-geo-lerosu-sud-obrav-zapobijnyy-zahid.html

Ракурс

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід позафракційному народному депутату Гео Леросу, колишньому члену фракції «Слуга народу», — особисте зобов’язання на два місяці.

Депутат також має здати закордонний паспорт.

Прокуратура просила суд відправити Лероса під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Лерос є фігурантами двох проваджень:

справи про невиконання ним рішення суду, який зобов’язав спростувати раніше оприлюднену нардепом інформацію про те, що брат керівника Офісі президента Андрія Єрмака нібито «торгує державними посадами»;

справи, розпочатої через продемонстрований народним обранцем у Верховній Раді у бік президента України Володимира Зеленського середній палець.

Лерос після засідання суду зазначив, що не погоджується з таким рішенням суду і подаватиме апеляцію.

Мене дивує, що суд обрав навіть особисте зобов’язання. Тому що ні один з пунктів, які прокурори відстоювали, вони не відповідають дійсності. Більше того, рішення суду було виконане. Щодо середнього пальця, є рішення ЄСПЛ (рішення від 6 грудня 2017 року № 35493/13 на схожу тему — ред.), — заявив він. — Очевидно, що таке рішення лобіювалося з Офісу президента України.

За словами Лероса, середній палець він показав не посадовцям чи інституту влади, а особисто Зеленському та Єрмаку.

У коментарі журналістам він також назвав Зеленського «ворогом номер один» і запевняє, що той діє на боці лідера країни-агресора.

Лерос також зазначив, що завтра, 19 листопада у нього має бути допит у ДБР.