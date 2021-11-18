Гео Леросу суд обрав запобіжний захід

Гео Леросу суд обрав запобіжний західhttps://racurs.ua/ua/n163264-geo-lerosu-sud-obrav-zapobijnyy-zahid.htmlРакурс
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід позафракційному народному депутату Гео Леросу, колишньому члену фракції «Слуга народу», — особисте зобов’язання на два місяці.
Депутат також має здати закордонний паспорт.
Прокуратура просила суд відправити Лероса під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.
Лерос є фігурантами двох проваджень:
- справи про невиконання ним рішення суду, який зобов’язав спростувати раніше оприлюднену нардепом інформацію про те, що брат керівника Офісі президента Андрія Єрмака нібито «торгує державними посадами»;
- справи, розпочатої через продемонстрований народним обранцем у Верховній Раді у бік президента України Володимира Зеленського середній палець.
Лерос після засідання суду зазначив, що не погоджується з таким рішенням суду і подаватиме апеляцію.
Мене дивує, що суд обрав навіть особисте зобов’язання. Тому що ні один з пунктів, які прокурори відстоювали, вони не відповідають дійсності. Більше того, рішення суду було виконане. Щодо середнього пальця, є рішення ЄСПЛ (рішення від 6 грудня 2017 року № 35493/13 на схожу тему — ред.), — заявив він. — Очевидно, що таке рішення лобіювалося з Офісу президента України.
За словами Лероса, середній палець він показав не посадовцям чи інституту влади, а особисто Зеленському та Єрмаку.
У коментарі журналістам він також назвав Зеленського «ворогом номер один» і запевняє, що той діє на боці лідера країни-агресора.
Лерос також зазначив, що завтра, 19 листопада у нього має бути допит у ДБР.
Очевидно, що ДБР у такий спосіб намагається мене подавити чи залякати. Нічого в них не вийде, — заявив він.