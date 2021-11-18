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Ракурс
Лещенко «заказал» гражданин США - МВД раскрыло детали покушения

Лещенко «заказал» гражданин США — МВД раскрыло детали покушения (ФОТО, ВИДЕО)

18 ноя 2021, 18:04
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Покушение на Романа Лещенко, министра аграрной политики и продовольствия Украины, предупредили правоохранители. Нацполиция задержала преступников, которые планировали совершить убийство члена Кабмина. По данным МВД, мотив преступления — деньги.

Об этом на срочном брифинге 18 ноября сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По словам министра, в августе в департамент стратегических расследований поступила информация о том, что гражданка Украины ищет киллера для убийства другого украинца. Ее вывели на другое лицо, выполнявшее роль киллера.

Правоохранители зафиксировали на видео общение между «основным» заказчиком убийства — гражданином США, который якобы хотел заказать определенного коллектора за «выбивание долгов». В итоге убийство коллектора МВД имитировало, также было имитировано его захоронение, а заказчику предоставили фото и видео доказательства проделанной работы. После этого гражданин США якобы заказал министра Лещенко.

Речь идет о деле, связанном с деятельностью Лещенко в 2018 году — до должности в министерстве.

Вчера вечером состоялась встреча заказчиков (гражданина США и украинки) и киллера в ресторане. Там они обсудили всю ситуацию, внесли задаток в размере 20 тыс. долл… Гражданин США должен был уехать из Украины и после этого должны были убить Лещенко… Всех подозреваемых задержали, им грозит пожизненное лишение свободы, — рассказали правоохранители.

Сам Лещенко тоже пришел на брифинг. По его словам, несколько часов назад он вернулся из командировки из Саудовской Аравии и узнал о покушении.

Те статьи, по которым будет объявлено подозрение гражданам, предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, — подытожил Монастырский.


Все задержанные находятся в СИЗО.

Источник: Ракурс


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