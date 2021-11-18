Лещенко впервые прокомментировал покушение на себя

https://racurs.ua/n163269-leschenko-vpervye-prokommentiroval-pokushenie-na-sebya.html

Ракурс

Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия, покушение на которого, по данным Министерства внутренних дел, заказал гражданин США, заявил, что его убийство не поможет избежать уголовной ответственности за хищение земли.

По его словам, причиной покушения стало дело 2018 года, еще до того, как он вошел в состав Кабмина.

Для меня шок, что ситуация 2018 года, которая носит исключительно гражданско-правовой характер гражданина США не только в отношении меня, но и других аграриев… (на шантаже, медийные атаки — я никоим образом на них не реагировал, поскольку есть правовая плоскость для решения этих вопросов). Для меня эта ситуация шокирующая… Если кто-то считает, что любые угрозы, покушения, шантаж или физическое устранение позволит избежать юридической ответственности, то я уверяю, что у вас нет никаких перспектив в этом вопросе, — заявил 18 ноября Лещенко на совместном брифинге со стражами порядка.

По словам министра, все материалы дела по земельному вопросу находятся в правоохранительных органах.

Устраняя, запугивая — вы ничего не добьетесь, — подытожил чиновник.

Лещенко также поблагодарил МВД «за профессиональную работу и обеспечение правопорядка».

Напомним, Лещенко несколько часов назад вернулся из командировки из Саудовской Аравии, после чего министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил ему о покушении.

Ранее указом президента Владимира Зеленского Лещенко предоставили государственную охрану.

В четверг полиция задержала гражданина США и гражданку Украины по подозрению в организации покушения на убийство Лещенко.