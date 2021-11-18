Пограничники не пустили группу мигрантов из Беларуси в Украину

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Мигрантов с Ближнего Востока, намеревавшихся въехать в Украину из Беларуси, не пустила Государственная пограничная служба.

Об этом 18 ноября сообщает пресс-центр ГПСУ.

Используя вымышленную цель поездки, иностранцы пытались пересечь границу в пункте пропуска на Черниговщине. 15 иностранцев следовали рейсовым автобусом из Минска, — говорится в сообщении пограничников.

Во время пограничного контроля «туристы» рассказали военнослужащим Госпогранслужбы, что хотят полюбоваться видами Львовщины. Дополнительная проверка выяснила, что иностранцы, среди которых четыре подростка, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область.

По их словам, осмотрев «достопримечательности» на западе соседней республики путешественники решили посетить еще и Украину, — указали охранники границы.

В ГПСУ добавили, что большинство граждан стран Ближнего Востока имели паспорта, выданные в сентябре-октябре 2021 года.

В Госпогранслужбе напомнили, что граница с Беларусью сейчас усилена, также проводятся меры по предотвращению попыток использования каналов официального въезда нелегальными мигрантами.

Напомним, Минобороны Польши обвиняет беларусских спецназовцев в организации нового прорыва нелегальных мигрантов через внешнюю границу Евросоюза, который произошел в ночь на сегодня, 18 ноября, в Дубичах Черковных на Подляшье. В результате попытки прорыва границы польские службы задержали группу из примерно 100 мигрантов.